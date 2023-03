Portes ouvertes école Sant Rok Lannuon Skol Divyezhek Sant Rok Lannuon Lannuon Catégories d’Évènement: Aodoù-an-Arvor

Portes ouvertes école Sant Rok Lannuon Skol Divyezhek Sant Rok Lannuon, 18 mars 2023, Lannuon. Portes ouvertes école Sant Rok Lannuon Samedi 18 mars, 09h00 Skol Divyezhek Sant Rok Lannuon Entrée libre Portes ouvertes à l’école Saint Roch le 18 mars 2023 de 9h à 12h30, organisé par l’équipe pédagogique, l’équipe périscolaire, l’Amicale Laïque et Div Yezh Lannuon. Café et petite réstauration offert pour vous acceuillir. Skol Divyezhek Sant Rok Lannuon 12 Straed Louzaouenn-an-Hañv, 22300 Lannuon Lannuon 22300 Kêr Uhel Aodoù an Arvor Breizh Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

