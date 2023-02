PORTES OUVERTES de l’école du Bourg de PABU (22) Skol ar yezhoù Pabu Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pabu

PORTES OUVERTES de l’école du Bourg de PABU (22) Skol ar yezhoù, 4 mars 2023, Pabu. PORTES OUVERTES de l’école du Bourg de PABU (22) Samedi 4 mars, 10h00 Skol ar yezhoù Samedi 4 Mars entre 10h et 13h Skol ar yezhoù 22 rue de l’Eglise 22200 Pabu Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne Venez découvrir l’enseignement bilingue en français et en breton dans une école publique. Toutes les classes sont bilingues et accueillent tous les enfants de Pabu et des communes alentours dont les familles font le choix d’une scolarité en français et en breton de la maternelle au lycée. Pour l’entrée au collège, les élèves sont orientés vers le Collège Jacques Prévert à Guingamp pour le suivi de leur scolarité bilingue.

ecole / Skol ar yezhoù > 02 96 40 68 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T10:00:00+01:00

2023-03-04T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Pabu Autres Lieu Skol ar yezhoù Adresse 22 rue de l'Eglise 22200 Pabu Ville Pabu lieuville Skol ar yezhoù Pabu Departement Côtes-d'Armor

Skol ar yezhoù Pabu Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pabu/

PORTES OUVERTES de l’école du Bourg de PABU (22) Skol ar yezhoù 2023-03-04 was last modified: by PORTES OUVERTES de l’école du Bourg de PABU (22) Skol ar yezhoù Skol ar yezhoù 4 mars 2023 Pabu Skol ar yezhoù Pabu

Pabu Côtes-d'Armor