Visite guidée : femmes célèbres à Rennes Samedi 11 mars, 14h30

10€, 8€ (adhérent•e•s Skol an Emsav)

Visite guidée en breton animée par Séverine Even, guide professionnelle. 20 personnes maximum. Skol an Emsav 8 contour Saint-Aubin, 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{“link”: “https://skolanemsav.bzh/br/”}, {“link”: “https://skolanemsav.bzh/”}] Quel lien peut-il y avoir entre Anne de Bretagne, Madame de Sévigné, Napoléone Bacciochi, Marion du Faoët, Hélène Jégado, Clotilde Vaultier, Nina Bouraoui et Louise Bourgouin ? Qu’elles y soient nées, qu’elles y aient vécu ou qu’elles y soient décédées, c’est par Rennes qu’elles sont passées.

Venez découvrir leur histoire et aussi celle des droits des femmes à Rennes.

Org. : Skol an Emsav

