Animations familles Skol an Emsav, 1 mars 2023, Rennes. Animations familles Mercredi 1 mars, 16h00 Skol an Emsav Venez partager un moment en breton avec vos enfants ! Skol an Emsav 8 contour Saint-Aubin, 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne ANIMATIONS FAMILLES Skol an Emsav propose une animation familiale chaque premier mercredi du mois, entre 16h et 16h45, à destination des parents et de leurs enfants (0-6 ans). La richesse de la langue bretonne vous sera présentée à travers des supports divers tels que la danse, le chant ou encore la lecture.

Les enfants pourront prendre part aux activités en fonction de leur énergie et de leurs envies ! Des outils pédagogiques seront mis à votre disposition et des conseils vous seront apportés afin d’appliquer, à la maison et dans la vie quotidienne, les éléments abordés lors des animations.

Une raison de plus de parler breton en famille !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T16:00:00+01:00

2023-03-01T16:45:00+01:00

