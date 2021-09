Nantes Médiathèque Nord Luce Courville Loire-Atlantique, Nantes Sklaeren / Mes Voix et moi Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Sklaeren / Mes Voix et moi Médiathèque Nord Luce Courville, 5 décembre 2021, Nantes. 2021-12-05 Sur inscription

Horaire : 16:30

Gratuit : oui Tout public Sur inscription Spectacle Participez aux histoires qui se créent devant vous. Médiathèque Nord Luce Courville adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord 02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Nord Luce Courville Adresse 1 Rue Eugène Thomas Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Médiathèque Nord Luce Courville Nantes