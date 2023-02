SKIP THE USE – Human Disorder Tour 2023 ZENITH ARENA LILLE Catégories d’Évènement: Lille

Nord

SKIP THE USE – Human Disorder Tour 2023 ZENITH ARENA, 19 octobre 2023, LILLE. SKIP THE USE – Human Disorder Tour 2023 ZENITH ARENA. Un spectacle à la date du 2023-10-19 à 20:00 (2023-04-20 au ). Tarif : 40.0 à 56.5 euros. O SPECTACLES (lic.2-L-R-12575 / 3-576) en accord avec LIVE NATION présente SKIP THE USE Human Disorder Tour Skip The Use Skip The Use Votre billet est ici ZENITH ARENA LILLE 1 BLD DES CITÉS UNIES Nord O SPECTACLES (lic.2-L-R-12575 / 3-576) en accord avec LIVE NATION présente SKIP THE USE

Human Disorder Tour.40.0 EUR40.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu ZENITH ARENA Adresse 1 BLD DES CITÉS UNIES Ville LILLE Tarif 40.0-56.5 lieuville ZENITH ARENA LILLE Departement Nord

ZENITH ARENA LILLE Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

SKIP THE USE – Human Disorder Tour 2023 ZENITH ARENA 2023-10-19 was last modified: by SKIP THE USE – Human Disorder Tour 2023 ZENITH ARENA ZENITH ARENA 19 octobre 2023 ZENITH ARENA Lille

LILLE Nord