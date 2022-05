Skim School Tour Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Skim School Tour Saint-Pair-sur-Mer, 8 août 2022, Saint-Pair-sur-Mer. Skim School Tour Saint-Pair-sur-Mer

2022-08-08 – 2022-08-08

Saint-Pair-sur-Mer Manche Skim School Tour de 10h à 18h :

Découverte de la pratique du Skimboard et exposition « respecte ta plage ».

lieu : Plage de Saint-Pair-Sur-Mer devant le casino.

Gratuit | ouvert à tous.

Renseignements auprès de l'office culturel de… officeculturel@aintpairsurmer.fr +33 2 33 70 60 41 https://saintpairsurmer.fr/

Découverte de la pratique du Skimboard et exposition « respecte ta plage ».

lieu : Plage de Saint-Pair-Sur-Mer devant le casino.

Gratuit | ouvert à tous.

Renseignements auprès de l’office culturel de Saint-Pair-Sur-Mer au 02 33 70 60 41. Saint-Pair-sur-Mer

