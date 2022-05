Skim School Tour

2022-07-23 – 2022-07-23 Skim School Tour de 10h à 18h :

Découverte de la pratique du Skimboard et exposition « respecte ta plage ».

lieu : au bout de la digue de Kairon au niveau de la Paillote.

Gratuit | ouvert à tous.

