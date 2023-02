Ski Pointu Station Grand Tourmalet, 1 mars 2023, Barèges .

Ski Pointu

2023-03-01 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-01 17:00:00 17:00:00

Barèges

Hautes-Pyrenees

Dépoussière ton style et viens groover toute la journée !

Comment ça marche ? FASTOCHE !

Etape 1 : Motive tes copains et créez vos binômes

Etape 2 : Trouvez-lui un nom bien ringard et des costumes qui claquent

Étape 3 : Échauffe-toi les rotules parce qu’il va falloir tout donner pour gagner … LE FÉMUR D’OR !

Toute la journée, au long du giga-parcours qu’on vous a concocté, vous allez participer à des épreuves de zinzins. Gagne un max de points avec ton équipe et repars avec les méga-cadeaux offerts par les supers commerçants du village

Ne panique pas et reste connecté, on te donne les détails de l’organisation de la journée très vite…

Ça commence quand ?

RDV à partir de 9h – INSCRIPTION + disco-coffee

Chez Frank – parking tournaboup

DU DISCO PLEIN TES OREILLES GRÂCE AU COLLECTIF U.S.E

INFOS PRATIQUES

Tarifs inscription :

Option 1 : JOURNÉE : 10 euros

Option 2 : JOURNÉE + SOIRÉE (1 repas barbeuc + 1 bière) : 15 euros

Inscriptions ; baregescomitedesfetes@gmail.com

Ressors ta combi flashy, ton pull le plus moche et les skis de papa pour venir rider avec nous à la première édition du SKI POINTU !Au programme : une compétition déjantée, des animations délirantes, de la bière et du disco plein tes oreilles !

http://baregescomitedesfetes@gmail.com

