Ski, luge, patinage, biathlon… partez aux sports d’hiver à deux pas de chez vous ! AccorHotels Arena, 9 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 09 mars 2022

de 10h00 à 21h30

Le mercredi 09 février 2022

de 10h00 à 21h30

Le mercredi 16 février 2022

de 10h00 à 21h30

gratuit

Les mercredis 9, 16 février et 9 mars, rendez-vous à l’Accor Arena pour s’imprégner de la culture olympique et paralympique. Au programme: initiations, animations et performances autour du bobsleigh, ski, biathlon et autres sports de glace.

L’Accor Arena se transforme lors de ces trois journées en un site d’animation, de divertissement et d’initiation aux disciplines des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver grâce à un parcours initiatique axé sur l’apprentissage et la découverte par le jeu.

Ouverture grand public : 10 h à 21 h 30

Entrée gratuite/ Animations accessibles dès 6 ans

Des expériences digitales :

Un filtre digital en réalité augmentée qui permettra une entrée pour les visiteurs en « réalité enrichie ».

qui permettra une entrée pour les visiteurs en « réalité enrichie ». Des quiz digitaux qui permettront de tester les connaissances des participants sur plusieurs thématiques autour de faits historiques, culturels, sportifs concernant les Jeux d’hiver et les disciplines associées.

Des animations sensationnelles :

Une expérience en réalité virtuelle qui permettra de prendre place à bord d’un authentique bobsleigh et s’élancer à plus de 120 km/h sur la piste de La Plagne, reconstituée en 3D

qui permettra de prendre place à bord d’un authentique bobsleigh et s’élancer à plus de 120 km/h sur la piste de La Plagne, reconstituée en 3D Une expérience ultra réaliste qui permettra une sensation de hauteur et de vitesse incomparable, grâce à un simulateur de ski les participants pourront slalomer sur les plus grandes pistes du monde au cœur de montagnes enneigées !

qui permettra une sensation de hauteur et de vitesse incomparable, grâce à un simulateur de ski les participants pourront slalomer sur les plus grandes pistes du monde au cœur de montagnes enneigées ! Une borne photo interactive qui permettra des photos renversantes grâce à la mise en place d’un décor penché où les participants pourront s’essayer aux figures freestyle à snowboard.

Des initiations sportives :

Biathlon & Para biathlon : 2 pistes côte à côte pour permettre une initiation, sur un même lieu, de la discipline olympique et la discipline paralympique (en fauteuil).

2 pistes côte à côte pour permettre une initiation, sur un même lieu, de la discipline olympique et la discipline paralympique (en fauteuil). Slalom Ski : Initiation au ski en douceur grâce en rollers, qui permettra aux participants de travailler la technique du slalom tout en (re)découvrant les sensations de glisse.

: Initiation au ski en douceur grâce en rollers, qui permettra aux participants de travailler la technique du slalom tout en (re)découvrant les sensations de glisse. Ski forme : Dispositif autour de la découverte de la discipline du ski grâce à une pratique multi-activités. Mise en place de différents ateliers qui permettront un travail autour de l’endurance, de l’explosivité et de l’agilité grâce à des exercices sportifs courts et ludiques.

: Dispositif autour de la découverte de la discipline du ski grâce à une pratique multi-activités. Mise en place de différents ateliers qui permettront un travail autour de l’endurance, de l’explosivité et de l’agilité grâce à des exercices sportifs courts et ludiques. Sports de glace : L’espace patinoire sera complètement dédié à une initiation aux sports de glace sur l’ensemble de la journée (10 h à 17 h) autour de 3 espaces matérialisés et consacrés à la découverte des disciplines olympiques & paralympiques : patinage, hockey sur glace, para hockey & luge sur glace.

Une activité phare :

Découverte originale de la discipline olympique du curling sous un angle ludique et pédagogique. Sport de stratégie et de précision, les visiteurs pourront s’exercer à la pratique de cette discipline hors du commun, sur des mini-terrains, twistés à la façon d’un parcours de mini-golf, pour permettre une activité très ludique entre amis ou en famille.

Une programmation thématisée en soirée :

Dès 17 h, la patinoire se transformera en véritable scène de spectacle avec la mise en place d’un show sur glace entrecroisé de sessions de pratique libre pour le grand public. Les shows seront réalisés avec danseurs professionnels, costumes dédiés, ambiance musicale, jeux de lumière autour de la thématique des Jeux d’hiver. Plusieurs shows répartis sur la soirée mettront en scène acrobates, danseurs et freestylers. »

Un événement organisé par la Ville de Paris en partenariat avec le Comité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Comité paralympique et sportif français, le Comité national olympique et Sportif français, la Fédération française de ski, la Fédération française de hockey sur glace, la Fédération française des sports de glace et le Club des Français volants.

AccorHotels Arena 8 Boulevard de Bercy Paris 75012

Contact :

