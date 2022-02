Ski Games Rossignol Saint François Longchamp Saint François Longchamp Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp

Savoie

Ski Games Rossignol Saint François Longchamp, 9 avril 2022, Saint François Longchamp. Ski Games Rossignol Saint François Longchamp

2022-04-09 – 2022-04-09

Saint François Longchamp Savoie Ski Cross pour enfants, catégories U10, U12 et U14.

Cette compétition labellisée FFS allie le ludique au technique pour le plus grand plaisir des compétiteurs et des spectateurs ! Deux jours de fêtes dans la station de Saint François Longchamp ! Saint François Longchamp

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp, Savoie Autres Lieu Saint François Longchamp Adresse Ville Saint François Longchamp lieuville Saint François Longchamp Departement Savoie

Saint François Longchamp Saint François Longchamp Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-francois-longchamp/

Ski Games Rossignol Saint François Longchamp 2022-04-09 was last modified: by Ski Games Rossignol Saint François Longchamp Saint François Longchamp 9 avril 2022 Saint François Longchamp Savoie

Saint François Longchamp Savoie