Orcières Hautes-Alpes Orcières Hautes-Alpes 21ème édition du ski cross pour les enfants des catégories U12 à U14.

500 coureurs des skis clubs français et frontaliers s’affrontent sur un boarder cross avec bosses, virages relevés et même une piscine pour une descente technique et ludique ! +33 6 86 44 21 13 http://www.ski-games.com/ Orcières

