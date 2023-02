Ski de fond – nocturne populaire Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier

Ski de fond – nocturne populaire, 15 février 2023, Pontarlier . Ski de fond – nocturne populaire Pontarlier Doubs

2023-02-15 19:00:00 – 2023-02-15 23:00:00 Pontarlier

Doubs A partir de 19h30.

Course corpo organisée par le C.S.R.P. (Club des Skieurs Randonneurs Pontissaliens).

Relais de 60 minutes en équipe (une féminine par équipe).

Buvette sur place// Repas offert à la salle Pourny

Renseignements et inscriptions sur www.csrpontarlier.fr http://www.csrpontarlier.fr/ Pontarlier

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Pontarlier Doubs Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier /

Ski de fond – nocturne populaire 2023-02-15 was last modified: by Ski de fond – nocturne populaire Pontarlier 15 février 2023 Doubs Pontarlier Pontarlier, Doubs

Pontarlier Doubs