2022-04-09 – 2022-04-10

Valloire Savoie La course et la fête des jeunes skieurs avec Jean-Baptiste Grange! Le Ski Club de Valloire, avec l’ESF et le Fan Club Jb Grange organisent en partenariat avec la SEM, la Mairie et l’AEP, une course-événement de ski alpin ouverte à tous, licenciés ou non. contact@esf-valloire.com +33 4 79 59 00 73 https://www.esf-valloire.fr/ Valloire

