SKETCK LANGUEDOC L’ATELIER EN BALADE – CARNETS DE VOYAGES À L’AQUARELLE Quarante Quarante Quarante Catégories d’Évènement: Hérault

Quarante

SKETCK LANGUEDOC L’ATELIER EN BALADE – CARNETS DE VOYAGES À L’AQUARELLE Quarante, 7 février 2023, Quarante Quarante. SKETCK LANGUEDOC L’ATELIER EN BALADE – CARNETS DE VOYAGES À L’AQUARELLE Quarante Hérault

2023-02-07 – 2023-05-28 Quarante

Hérault Quarante EUR 25 Balades matinales décontractées pour découvrir et dessiner les villages du Canal du Midi au Saint-Chinian

La matinée commence par une démonstration de croquis suivie de conseils sur l’application de l’aquarelle à vos propres dessins. Cours de croquis +33 7 86 14 16 39 Quarante

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Quarante Autres Lieu Quarante Adresse Quarante Hérault Ville Quarante Quarante lieuville Quarante Departement Hérault

Quarante Quarante Quarante Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quarante-quarante/

SKETCK LANGUEDOC L’ATELIER EN BALADE – CARNETS DE VOYAGES À L’AQUARELLE Quarante 2023-02-07 was last modified: by SKETCK LANGUEDOC L’ATELIER EN BALADE – CARNETS DE VOYAGES À L’AQUARELLE Quarante Quarante 7 février 2023 Hérault Quarante Quarante, Hérault

Quarante Quarante Hérault