Sketchs et Chansons "Bienvenue chez vous" – Solidaire Plurien, 7 novembre 2021, Plurien.

Sketchs et Chansons “Bienvenue chez vous” – Solidaire Salle polyvalente Rue Montanguy Plurien

2021-11-07 – 2021-11-07 Salle polyvalente Rue Montanguy

Plurien 22240

Soirée et après-midi Sketchs et chansons “Bienvenue chez vous” le 6 novembre et l’après-midi du 7.

1h30 de sketchs, chansons et surprises, en interaction avec les spectateurs. Découvrez des danseurs sur scène pour un spectacle dynamique et l’émotion sera également au rendez-vous !

Les bénéfices du spectacle sera reversé à deux associations : les Sauveteurs en mer d’Erquy (SNSM) et les Enfants malades de l’hôpital Yves le Foll.

Billets en prévente à la boulangerie Oisel et au PMU, ou en vente sur place.

pluriensanime@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-10-29 par