Représentations du 16 octobre au 7 novembre 2021 :vendredis, samedis à 20h30dimanches à 17h

13 € / 10 € réduit
Réservation : 07 82 82 86 79 ou www.boulevarddelacomedie.fr

SKETCHS COLLECTOR, c'est un choix de sketchs des années 50 à 70. Certains ont marqué les mémoires, mais la plupart sont des pépites d'or qu'il fallait aller dénicher pour leur rendre vie, les remettre en pleine lumière dans une mise en scène dépouillée, intimiste et dynamique, proche des conditions de leur création : Le cabaret. SKETCHS COLLECTOR, ce sont différents styles d'humour dont le point commun est la grande qualité d'écriture. SKETCHS COLLECTOR, c'est un hommage au génie de ces inventeurs qui avaient pour noms : Pierre Dac et Francis Blanche, Jean Poiret et Michel Serrault, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Jean Yanne et Daniel Prévost, Jacques Martin ou Raymond Devos, Jacques Bodoin ou Pierre Repp, André Gaillard et Teddy Vrignault (Les Frères Ennemis)… SKETCHS COLLECTOR, c'est déjà culte. C'est collector.

Boulevard de la Comédie
7 Rue de la Petite Meilleraie
Les Sorinières 44840

