La série “Sketchbook paintings” est tirée de pages de carnets, qui alimentent bien souvent le travail des artistes en amont du travail final. En reprenant les codes et l’esthétique des carnets de croquis et en les reportant sur toile en grand format, il s’agit davantage ici de montrer d’où vient l’inspiration plutôt que l’aboutissement d’une peinture, de mettre en valeur la recherche, l’essence de l’œuvre. Le carnet est bien souvent cette zone de recherche, le lieu du lâcher prise, de l’idée émergente. Qui n’a jamais eu envie de tourner les pages d’un carnet posé sur le coin d’une table d’atelier…? L’exposition “Sketchbook paintings” met en relation ce cheminement en présentant d’un côté la notion de recherche autour de la thématique du paysage, et de l’autre les peintures abouties, et leur déclinaison.

