L’IA dans l’éducation Jeudi 23 mars 2023, 08h30 SKEMA CANADA

Comment enseigner l’IA? Comment enseigner avec l’IA? L’évènement pour apprendre à mettre l’IA au service de la formation

« SKEMA Canada vous invite à partager les savoirs de personnalités académiques, de professionnels et de spécialistes de l’IA pour découvrir comment l’IA transforme les modèles d’éducation et pour explorer les nouveaux outils pédagogiques issus de la science des données.

Une journée dédiée aux enjeux de l’éducation à l’IA et avec l’IA

Alternant conférences, panels et moments de réseautage, cette journée permettra aux participants de comprendre comment l’IA transforme le monde de l’éducation et comment l’enseignement peut et doit intégrer l’IA. On évoquera certaines innovations pédagogiques permises par l’IA et présentera de nouveaux contenus de formation répondant aux besoins du marché du travail.

Un fil conducteur : l’humain au cœur de la transformation numérique

Intelligence artificielle et intelligence humaine, comment leur combinaison se traduit dans l’éducation ? Quels risques et quelles potentialités ?

Pour y répondre, le symposium prévoit quatre temps forts :

• La matinée sera consacrée aux compétences à développer pour faciliter l’apprentissage de l’IA ainsi qu’à l’importance d’intégrer la science des données dans les offres d’éducation et de formation afin de répondre aux besoins des entreprises de demain. Comment cerner les concepts clé, identifier enjeux et potentialités et faire évoluer les savoirs au rythme de l’innovation.

• Le déjeuner permettra d’ouvrir le débat sur le rôle des humanités et de la pensée critique dans le contexte du déploiement de l’IA dans notre quotidien.

• En après-midi les innovations pédagogiques seront au cœur des échanges et des présentations : apprentissage à distance, MOOC, réalité virtuelle et augmentée, autant d’outils mobilisant de nouvelles technologies pour développer les habilités de demain.

• Le cocktail de réseautage permettra de poursuivre les conversations, challenger les présentations et échanger sur les meilleures pratiques.



