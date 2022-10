Skell’Fest #1 – Musique éléctroniques et urbaines – MB14 + Bass Tong + El Maout

2023-04-15 – 2023-04-15 Nouveauté ! En 2023, le Triskell se métamorphose pour les SKELL’FEST ! Les SKELL’FEST c’est un plateau différent à chaque soirée pour vous proposer le meilleur des musiques urbaines et de la musique électronique. Une recette simple : une pincée d’artistes locaux en apéro, une tête d’affiche reconnue pour le plat de résistance » et des dj’s en dessert pour danser et « Fester » jusque tard dans la nuit. Les SKELL’FEST, c’est une expérience qui va au-delà d’un simple concert : Décorations, aménagements, bars et terrasse extérieure « chill », graffeurs en live, apparitions impromptues, food-truck, jeux divers… c’est tout l’espace du Triskell qui va ré-inventer le temps de ces soirées exceptionnelles. Les SKELL’FEST, c’est une nouvelle proposition de soirées hip/hop-electro dans le paysage bigouden à un tarif très accessible pour l’ensemble de la soirée. Pour cette 1ère soirée, nous vous proposons le beatboxer de génie, MB14 qui utilise sa voix et une machine à loop comme seuls instruments. Ancien finaliste de The Voice, champion de France de beatbox, MB14 vous propose une aventure sonore, oscillant entre hip-hop et chant lyrique. Il sera précédé de Bass Tong, pionner de la techno acoustique et de l’electro low-tech, pour un set tout en finesse à l’aide de ses instruments de récupérations. El Maout, beat boxer electro bien connu de la scène finistérienne, et roi du looper viendra parachever cette soirée et enflammer le dancefloor jusqu’au bout de la nuit ! dernière mise à jour : 2022-09-28 par

