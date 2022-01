Skedanoz – Les nuits scintillantes Carnac Carnac Catégories d’évènement: Carnac

Morbihan

Skedanoz – Les nuits scintillantes Carnac, 16 août 2022, Carnac. Skedanoz – Les nuits scintillantes Carnac

2022-08-16 – 2022-08-18

Carnac Morbihan Carnac A 22h30 à 23h15. Spectacle son et lumière. Alignements du Ménec. 5€ / Gratuit – de 3 ans. Billetterie en ligne +33 2 97 52 76 07 Droits gérés

Carnac

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OTSI CARNAC

Détails Catégories d’évènement: Carnac, Morbihan Autres Lieu Carnac Adresse Ville Carnac lieuville Carnac

Carnac Carnac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carnac/