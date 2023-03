Soirée jeux SKED Brest Catégories d’Évènement: Brest

Soirée jeux SKED, 26 mars 2023, Brest. Soirée jeux Dimanche 26 mars, 18h00 SKED En breton (tous niveaux) Gratuit SKED vous attend le 25 mars prochain dans ses locaux, pour une soirée jeux en breton ! Ouverte à tous, cette soirée sera l’occasion d’échanger en langue bretonne, tout en s’amusant autour de jeux de sociétés originaux et ludiques ! SKED 201 rue Jean Jaurès, 29200 Brest Brest 29200 Le Pilier Rouge Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu SKED Adresse 201 rue Jean Jaurès, 29200 Brest Ville Brest Departement Finistère Age min 5 Age max 99 Lieu Ville SKED Brest

