SkeaFestival Brélidy, 13 août 2022, Brélidy.

2022-08-13 – 2022-08-13

Brélidy 22140 Brélidy

Le SKEAFestival est un festival de musique et de pédagogie pour la transition écologique et sociale. Cette année au programme : des expo et conférences sur la low-tech et les limites planétaires, des spectacles de théâtre et cirque, une scène ouverte, des concerts et un fest-noz le soir. Restauration sur place.

https://www.facebook.com/SKEAFestival/

Le SKEAFestival est un festival de musique et de pédagogie pour la transition écologique et sociale. Cette année au programme : des expo et conférences sur la low-tech et les limites planétaires, des spectacles de théâtre et cirque, une scène ouverte, des concerts et un fest-noz le soir. Restauration sur place.

