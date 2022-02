Skating Polly + Venus as a boy + Sandcastle + Salvation Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Skating Polly + Venus as a boy + Sandcastle + Salvation Le Molotov, 5 mars 2022, Marseille. Skating Polly + Venus as a boy + Sandcastle + Salvation

Le Molotov, le samedi 5 mars à 20:30

SKATING POLLY Les jeunes Kelli Mayo et Peyton Bighorse proposent un punk revigorant qui se fond en Pop incisive selon les morceaux. Très prolifiques, les deux sœurs ont sorti leur 6e album, The Make It All Show, en 2018. Leurs influences vont de Bikini Kill (évidemment) à Nirvana et Johnny Cash, en passant par The Ramones. Kelli Mayo et Peyton Bighorse ont de nombreux titres engagés, où elles se questionnent notamment sur leur rapport à leur apparence physique. Skating Polly a participé à la bande originale du film « FALLING » de Viggo Mortensen en sélection officielle du festival de Cannes 2020. [https://www.youtube.com/watch?v=v2ahvxACX5Q](https://www.youtube.com/watch?v=v2ahvxACX5Q) [https://www.youtube.com/watch?v=TNdiPi6Sy3o](https://www.youtube.com/watch?v=TNdiPi6Sy3o) En première partie Venus as a boy Sandcastle Salvation

8€ en pré-vente

♫ROCK♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T01:30:00

