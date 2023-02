Skating Polly + Toybloid LE CAMJI, 18 février 2023, NIORT.

Skating Polly + Toybloid LE CAMJI. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

SKATING POLLY // Punk Les jeunes Kelli Mayo et Peyton Bighorse proposent un punk revigorant qui se fond en pop incisive selon les morceaux. Leurs influences vont de Bikini Kill (évidemment) à Nirvana et Johnny Cash, en passant par The Ramones. Kelli Mayo et Peyton Bighorse ont de nombreux titres engagés, où elles se questionnent notamment sur leur rapport à leur apparence physique. «Mayo et Bighorse tiennent à ignorer ce qui est à la mode, et rester fidèles à leur passion pour une musique pleine de défis et prête à traverser le temps», précise leur page Facebook. Leur rage pleine de lucidité devrait en inspirer plus d'un.TOYBLOÏD // Garage Rock C'est pas un album, c'est une morsure. Ça tord, ça tape, ça tache, ça fait mal, ça fait sale et ça cravache. TOYBLOÏD rajoute le sang et les paillettes à la sueur qu'elles jetaient déjà abondement sur les murs. Avec un son conçu pour le live, les enfants terribles du garagepunk vont enflammer le Camji. Ça parle d'amour et de sueur, de drag queen et de cyprine. Madeleine, Greg et Lou distribuent des baffes avec l'intensité d'une baston entre Nirvana et Rihanna. VNR comme l'amour et doux comme un pogo, TOYBLOÏD c'est du rouge à lèvre parfumé à la Kro.

LE CAMJI NIORT 3 rue de l’Ancien musée Deux-Svres

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

SKATING POLLY // Punk

Les jeunes Kelli Mayo et Peyton Bighorse proposent un punk revigorant qui se fond en pop incisive selon les morceaux. Leurs influences vont de Bikini Kill (évidemment) à Nirvana et Johnny Cash, en passant par The Ramones.

tionnent notamment sur leur rapport à leur apparence physique. «Mayo et Bighorse tiennent à ignorer ce qui est à la mode, et rester fidèles à leur passion pour une musique pleine de défis et prête à traverser le temps», précise leur page Facebook. Leur rage pleine de lucidité devrait en inspirer plus d’un. TOYBLOÏD // Garage Rock Kelli Mayo et Peyton Bighorse ont de nombreux titres engagés, où elles se ques

C’est pas un album, c’est une morsure. Ça tord, ça tape, ça tache, ça fait mal, ça fait sale et ça cravache. TOYBLOÏD rajoute le sang et les paillettes à la sueur qu’elles

jetaient déjà abondement sur les murs. Avec un son conçu pour le live, les enfants terribles du garagepunk vont enflammer le Camji. Ça parle d’amour et de sueur, de d rag queen et de cyprine. Madeleine, Greg et Lou distribuent des baffes avec l’inten sité d’une baston entre Nirvana et Rihanna. VNR comme l’amour et doux comme un pogo, TOYBLOÏD c’est du rouge à lèvre parfumé à la Kro.

