Ouverture nouveau SkatePark SkatePark Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ouverture nouveau SkatePark SkatePark Senlis, 20 septembre 2023, Senlis. Ouverture nouveau SkatePark Mercredi 20 septembre, 17h00 SkatePark Entrée libre et gratuite Rendez-vous mercredi 20 septembre à 17h pour découvrir et tester les nouveaux modules !

Les artistes en herbes pourront également participer à la décoration du SkatePark en participant à notre concours de dessins. Apporte ton plus beau dessin ou graffiti en lien avec la pratique des sports de glisse urbaine.

Les meilleurs dessins seront ensuite réalisés en version géante afin de venir embellir le site !

La ville de Senlis tient à remercier toutes les personnes qui ont participé au sondage ! Cette collaboration nous a permis de créer un SkatePark à votre image ! SkatePark Rue Yves Carlier 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T17:00:00+02:00 – 2023-09-20T18:00:00+02:00

2023-09-20T17:00:00+02:00 – 2023-09-20T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu SkatePark Adresse Rue Yves Carlier 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville SkatePark Senlis latitude longitude 49.210723;2.581557

SkatePark Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/