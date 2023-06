Faîtes l’été ! Skatepark Rozay-en-Brie, 15 juillet 2023, Rozay-en-Brie.

Faîtes l’été ! Samedi 15 juillet, 18h30 Skatepark Entrée libre

18h30

LES 3 TESS

Trio vocal et loufoque tout public

Une alternative à la morosité !

L’allure décalée des 3 Tess est irrésistible. Leurs personnages coincés de chanteurs se laissent régulièrement aller à des débordements chorégraphiques et vocaux qui vont déclencher l’hilarité du public.

20h : Spectacle de Cirque du Service Jeunesse de la Communauté de Communes

20h30

CIRCUS !

Compagnie Le Fil de Soie

Cirque tout public

Un plateau d’artistes de talent qui maîtrisent leurs disciplines. La beauté du cirque revendiquée non pas dans des corps parfaits mais dans la personnalité des artistes et dans ce que ces circassiennes et circassiens nous disent sur le monde. Des numéros drôles, spectaculaires et légers. Un spectacle fédérateur pour se redire le bonheur d’être ensemble, de faire ensemble, de partager et de continuer à s’éblouir du monde.

Buvette et restauration par le Comité des Fêtes

Skatepark Rue Saint-Roch 77540 Rozay-en-Brie Rozay-en-Brie 77540 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T18:30:00+02:00 – 2023-07-15T22:00:00+02:00

©compagnie le fil de soie