Stage cirque Skatepark Rozay-en-Brie Rozay-en-Brie Catégories d’Évènement: Rozay-en-Brie

Seine-et-Marne Stage cirque Skatepark Rozay-en-Brie, 10 juillet 2023, Rozay-en-Brie. Stage cirque 10 – 14 juillet Skatepark Sur inscription – Stage cirque pour adolescents du 10 au 14 juillet Skatepark Rue Saint-Roch 77540 Rozay-en-Brie Rozay-en-Brie 77540 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T16:00:00+02:00

2023-07-14T10:00:00+02:00 – 2023-07-14T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rozay-en-Brie, Seine-et-Marne Autres Lieu Skatepark Adresse Rue Saint-Roch 77540 Rozay-en-Brie Ville Rozay-en-Brie Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Skatepark Rozay-en-Brie

Skatepark Rozay-en-Brie Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rozay-en-brie/

Stage cirque Skatepark Rozay-en-Brie 2023-07-10 was last modified: by Stage cirque Skatepark Rozay-en-Brie Skatepark Rozay-en-Brie 10 juillet 2023