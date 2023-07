Spectacle : performance artistique « once in a blue moon » Skatepark Rouen, 15 septembre 2023, Rouen.

Spectacle : performance artistique « once in a blue moon » Vendredi 15 septembre, 19h00, 21h00 Skatepark Durée 1h.

Performance artistique ONCE IN A BLUE MOON

La presque compagnie investit le Skatepark de Rouen pour une nouvelle performance inédite écrite spécialement pour ce lieu singulier.

Chorégraphie, création musicale et visuelle : Charlotte Rousseau

Danseurs·es : Maxime Aubert, Ambre Duband, Eléonore Guipouy, Charlène Leprêtre, Tom Levy, Manuel Molino, Charlotte Rousseau, Jeanne Stuart (Distribution en cours).

Avec le soutien de la Région Normandie et de la Ville de Rouen. En partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et l’association Skatepark of Rouen.

Dans un univers étrange pré ou post-apocalyptique, cinématographié, et sur une musique électronique deep et intense jouée en live, 8 danseurs évolueront dans ce décor intranquille, entre vagues et plats, calmes et tempêtes, sommeils et éruptions. Un ensemble de solitudes rassemblées. Une communauté à l’affut, sur le qui-vive avec une véritable matière énergique, et même énergétique qui défend une « identité-liberté ». Un collectif qui devient un corps hybride avec l’espoir utopique de faire petit à petit « monde commun » et de créer alors un espace de résistance puissant dans un monde dysfonctionnel.

Risquer l’autre, risquer la vague, la chute, risquer l’essoufflement au risque toujours de l’éblouissement.

Une proposition immersive, sensorielle et esthétique pour le public, qui sera amené à circuler dans l’espace et créer alors sa propre expérience de spectateur.

Skatepark 1 rue Léon Malétra, 76100 Rouen Rouen 76100 Flaubert Seine-Maritime Normandie https://my.weezevent.com/once-in-a-blue-moon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-15T21:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

Charlotte Rousseau