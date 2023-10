Stage skateboard Skatepark Perpignan Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales Stage skateboard Skatepark Perpignan Perpignan, 23 octobre 2023, Perpignan. Stage skateboard 23 octobre – 3 novembre Skatepark Perpignan Du 23 au 27 octobre 2023 : STAGE DÉBUTANTS

Les matins de 10h à 12h au skatepark du Moulin à Vent Du 30 octobre au 3 novembre 2023 : STAGE PERFECTIONNEMENT

Les matins de 10h à 12h au skatepark du Moulin à Vent Tarifs : 1 jours = 30 € – 2 jours = 45 € – 3 jours = 60 € – 4 jours = 85 € – 5 jours = 100 € *Possibilité de prêt de matériel INSCRIPTIONS : https://www.helloasso.com/associations/brave-arts Skatepark Perpignan 88 avenue paul alduy 66100 Perpignan Perpignan 66931 Moulin à Vent Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/brave-arts »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/brave-arts »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

stage skateboard Détails Catégories d'Évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales

