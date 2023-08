La Ponot Skate Day Skatepark L’Office Le Puy-en-Velay, 9 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

La Ponot Skate Day est le premier contest sur le Skatepark de l’Office au Puy-en-Velay. En partenariat avec l’association ACUSAV et à l’occasion des 20 ans de Dobleskateboard, une partie du team Pro sera présent à la compétition..

2023-09-09 12:00:00 fin : 2023-09-09 . .

Skatepark L’Office route Mont Redon

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Ponot Skate Day is the first contest to be held at the Office Skatepark in Le Puy-en-Velay. In partnership with the ACUSAV association and to mark the 20th anniversary of Dobleskateboard, part of the Pro team will be present at the competition.

Ponot Skate Day es el primer concurso que se celebra en el Office Skatepark de Le Puy-en-Velay. En colaboración con la asociación ACUSAV y con motivo del 20º aniversario de Dobleskateboard, algunos miembros del equipo Pro participarán en la competición.

Der Ponot Skate Day ist der erste Contest auf dem Skatepark des Office in Le Puy-en-Velay. In Partnerschaft mit dem Verein ACUSAV und anlässlich des 20-jährigen Bestehens von Dobleskateboard wird ein Teil des Pro-Teams an dem Wettbewerb teilnehmen.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay