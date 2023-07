ÉVÈNEMENT SKATE Skatepark Ancenis-Saint-Géréon, 1 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Une jam pour tous les amateurs de skate. Glisse et figures. Animation estivale gratuite tout public..

2023-07-01 fin : 2023-07-01 20:00:00. .

Skatepark boulevard Vincent

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A jam for all skate fans. Gliding and tricks. Free summer entertainment for all.

Una jam para todos los aficionados al skate. Deslizamiento y trucos. Entretenimiento veraniego gratuito para todos.

Ein Jam für alle Skateboard-Fans. Gleiten und Figuren. Kostenlose Sommeranimation für jedes Publikum.

