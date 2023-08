Block Party Ecstatic Skatepark Achères Achères, 2 septembre 2023, Achères.

Block Party Ecstatic Samedi 2 septembre, 14h00 Skatepark Achères

Remettre le pied à l’étrier, il fallait le faire.

Un événement produit par Ecstatic Playground, mêlant programmation musicale et happening en tous genres. La journée sera longue. Elle sera pour les kids avec des ateliers graffiti, pour les grands enfants avec une programmation allant du hip hop à l’électro en laissant également la part belle à la scène locale. Elle sera pour les amoureux du sport avec les démonstrations d’Alex Jumelin, champion de France et d’ailleurs de BMX. Et enfin, elle sera l’affaire de tous puisque nous tenions à vous proposer un évènement gratuit, dans notre ville, notre quartier.

ARTISTES

Atoem (Electro)

Dj Fly (Hip-Hop/Bass Music/Electro)

S1drome feat Limsa & Lifa (Hip-Hop)

Lirose (Hip-Hop) :

Hakma (Electro)

Démo d’Alex Jumelin (BMX FLAT)

INFOS PRATIQUES

✦ Gratuit de 14:00 à 23:00

✦ Open Mic

✦ Flash Tatoo by @Sheloo

✦ Graffiti live

✦ Atelier custom pour enfants

✦ Jeux de Palets

✦ food-trucks sur place

✦ Bar

✦ Skatepark d’Achères (78)

227 Route Départementale 30.

Skatepark Achères 78260 Achères 78260 Yvelines Île-de-France Skatepark d’Achères.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T23:00:00+02:00

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T23:00:00+02:00

©Heho Studio