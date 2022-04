Skateboard pour débutants et perfectionnement Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Skateboard pour débutants et perfectionnement Sanguinet, 6 juillet 2022, Sanguinet. Skateboard pour débutants et perfectionnement Skatepark de Sanguinet 195 Rue Nouvelle Sanguinet

2022-07-06 – 2022-07-06 Skatepark de Sanguinet 195 Rue Nouvelle

Sanguinet Landes EUR 20 30 Les Bloody Squirrels est une association Loi 1901 qui offre des cours de skateboard de qualité par les moniteurs diplômés pour les enfants, adolescents et adultes de tous niveaux à partir de 4 ans au skatepark de Sanguinet. En famille, cours collectif, cours particulier, initiation pour les ateliers périscolaires (TAP) et ALSH. Chacun avance à son rythme dans une ambiance conviviale. Jamais toucher un skateboard ?

Rêve de skater le bol ? Nous sommes là pour vous. Evénements sur réservation.

Skatepark de Sanguinet 195 Rue Nouvelle Sanguinet

