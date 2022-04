Skate Tour 4ème édition avec Feelethik Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains Gironde 25 25 EUR Venez au Skate Tour 2022 “Pigne d’huître” pour sa 4ème édition!

* Contest amical de skate avec Feelethik au skate parc d’Andernos.

*Animations, initiations gratuites, compétitions, buvette et restauration. Venez au Skate Tour 2022 “Pigne d’huître” pour sa 4ème édition!

*Animations, initiations gratuites, compétitions, buvette et restauration. ©F.Neveux-OT Andernos

