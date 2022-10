Skate Roots Corner #2 Labenne, 6 novembre 2022, Labenne.

Skate Roots Corner #2

2022-11-06 – 2022-11-06

EUR Permettre aux jeunes acteurs locaux de se mettre en avant sur un espace ludique et convivial via des Stands ou des Ateliers( Slackline, yoga, recyclage de skateboard, Sound System). Cela prend la forme d’une journée complète sur une base horaire : 10H-18H avec services de restauration et ateliers préventifs.

L’objectif principal de cette journée est de rassembler et créer du lien social et multigénérationnel à Labenne au travers du partage de la musique et du sport. Notre volonté est de faire croiser les disciplines (art/sport) tout en rassemblant les Landais.

+33 6 58 28 51 22

Café & Croissant

