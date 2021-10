Skate Punk de Board Spirit Marseille Friche belle de mai, 16 octobre 2021, Marseille.

Skate Punk de Board Spirit Marseille

Friche belle de mai, le samedi 16 octobre à 17:30

L’évènement qui promet de mettre la Friche sans dessus-dessous ! Au programme, des tricks, des courses, une mini-rampe installée dans les grandes Tables et des prix pour les gagnant·e·s ! 2 ans après l’anniversaire du skatepark, Board Spirit Marseille propose à ses skateur·euse·s amateur·trice·s ou professionnel·le·s, une soirée de concours de skate rythmée par des concerts de punk rock. Programme Skatepark de la Friche • 18h : concert de Monkey Dust (punk rock) • 18h30 : Cash for tricks Bowl : concours de skate – dans le bowl du skatepark • 19h : concert de Nebraska (punk rock) • 19h40 : concert de All borders kill terror shark (hardcore/trash metal) Death race : course dans le skatepark (catégorie 16/18ans et +18ans) Les Grandes Tables • 20h30 : apéro – pizza • 21h30 : concert de Urethane Damage (punk rock) • 22h : Best tricks : concours de skate – sur la mini-rampe des grandes Tables • 22h30 : concert de Technopolice (punk rock)

Entrée libre

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



