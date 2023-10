Fête de la Jeunesse Skate Park Saint-Vincent-de-Tyrosse, 21 octobre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

A partir de 13h30, une diversité d’animations pour les 12-25 ans..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Skate Park Voie Romaine

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



From 1:30pm, a variety of activities for 12-25 year-olds.

A partir de las 13.30 horas, un amplio abanico de actividades para jóvenes de 12 a 25 años.

Ab 13:30 Uhr gibt es eine Vielfalt an Animationen für 12- bis 25-Jährige.

Mise à jour le 2023-09-29 par OTI LAS