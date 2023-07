BMX Skate Park Saint-Léon-sur-l’Isle Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle BMX Skate Park Saint-Léon-sur-l’Isle, 5 août 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle. Saint-Léon-sur-l’Isle,Dordogne Evènement BMX au skate park :

– camping

– concerts

– baignade

– water jump

– rail jam

– race Buvette et restauration sur place BMX Bandits 06 79 74 33 01.

2023-08-05 fin : 2023-08-06 . .

Skate Park

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



BMX event at the skate park :

– camping

– concerts

– swimming

– water jump

– rail jam

– race Refreshments and food on site BMX Bandits 06 79 74 33 01 Evento BMX en el skatepark :

– camping

– conciertos

– natación

– salto de agua

– rail jam

– carrera Refrescos y catering in situ BMX Bandits 06 79 74 33 01 BMX-Event im Skatepark :

– campingplatz

– konzerte

– schwimmen

– water Jump

– rail jam

– race Getränke und Essen vor Ort BMX Bandits 06 79 74 33 01

