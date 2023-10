Street Eguna Skate Park PUNPA Saint-Palais, 21 octobre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Viens t’amuser, partager, créer! Initiation au skate, BMX, trottinette et graffiti. À partir de 8 ans. Friandises, pâtisseries, et boissons fraîches. Places limitées, réservation conseillée.

Zatozte partekatzera, sortzera, mugitzera! Skate, BMX, trottinette eta graffiti iniziazioa. 8 urtetik goitikoentzat. Goxokiak, bixkotxak eta edari freskoak. Leku mugatuak, erreserba aholkatua..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Skate Park PUNPA

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and have fun, share and create! Introduction to skateboarding, BMX, scooter and graffiti. Ages 8 and up. Sweets, pastries and cold drinks. Places limited, booking recommended.

Zatozte partekatzera, sortzera, mugitzera! Skate, BMX, trottinette eta graffiti iniziazioa. 8 urtetik goitikoentzat. Goxokiak, bixkotxak eta edari freskoak. Leku mugatuak, erreserba aholkatua.

¡Ven a divertirte, compartir y crear! Iniciación al skate, BMX, scooter y graffiti. A partir de 8 años. Dulces, bollería y bebidas frías. Plazas limitadas, se recomienda reservar.

¡Zatozte partekatzera, sortzera, mugitzera! Skate, BMX, trottinette eta graffiti iniziazioa. 8 urtetik goitikoentzat. Goxokiak, bixkotxak eta edari freskoak. Leku mugatuak, erreserba aholkatua.

Komm, um Spaß zu haben, zu teilen und zu kreieren! Einführung in Skateboarding, BMX, Roller und Graffiti. Ab 8 Jahren. Süßigkeiten, Gebäck und kalte Getränke. Begrenzte Plätze, Reservierung empfohlen.

Zatozte partekatzera, sortzera, mugitzera! Skateboard, BMX, Scooter und Graffiti iniziazioa. 8 urtetik goitikoentzat. Goxokiak, bixkotxak eta edari freskoak. Leku mugatuak, erreserba aholkatua.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Pays Basque