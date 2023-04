Contest de trotinette : Wheel’s War – Portes en Fête 2023 Skate Park Portes-lès-Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Drome . Le Skate Park accueillera sa première grande compétition !

10h30 : initiations

13h30 : Contest « riders » amateurs et confirmés

17h30 : Session « best tricks » (meilleures figures)

À partir de 19h, un concert près du Skate Park viendra clôturer la journée. Skate Park Rue Auguste Delaune Portes-lès-Valence

