Stage Skate et Trotinette – Vacances de Noël Skate Park – Plaine des Sports Lons, 27 décembre 2023, Lons.

Lons Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 13:00:00

fin : 2023-12-29 15:00:00

A partir de 6 ans et pour tout niveau.

Du 27/12 au 29/12 13h à 15h Et Du 03/01 au 05/01 13h à 15h

– Stage Skateboard encadré par Thomas Lescoute

– Stage Trottinette Freestyle encadré par Pierre-Louis AUBRY

C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir la disciplines du skateboard ou de la trottinette freestyle au travers d’un stage de 3 jours encadré pas des professionnels diplômés qui vous aideront à acquérir les bases de la glisse afin de devenir autonome !

Les cours se passent en petit groupe de 6 élèves afin d’être à 100% à leur coté et répondre au mieux aux besoin de chacun !

Casque et Genouillères obligatoire

Tarif : 60€ (+30€ si non adhérents) (+15€ si prêt du matériel).

A partir de 6 ans et pour tout niveau.

Du 27/12 au 29/12 13h à 15h Et Du 03/01 au 05/01 13h à 15h

– Stage Skateboard encadré par Thomas Lescoute

– Stage Trottinette Freestyle encadré par Pierre-Louis AUBRY

C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir la disciplines du skateboard ou de la trottinette freestyle au travers d’un stage de 3 jours encadré pas des professionnels diplômés qui vous aideront à acquérir les bases de la glisse afin de devenir autonome !

Les cours se passent en petit groupe de 6 élèves afin d’être à 100% à leur coté et répondre au mieux aux besoin de chacun !

Casque et Genouillères obligatoire

Tarif : 60€ (+30€ si non adhérents) (+15€ si prêt du matériel)

A partir de 6 ans et pour tout niveau.

Du 27/12 au 29/12 13h à 15h Et Du 03/01 au 05/01 13h à 15h

– Stage Skateboard encadré par Thomas Lescoute

– Stage Trottinette Freestyle encadré par Pierre-Louis AUBRY

C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir la disciplines du skateboard ou de la trottinette freestyle au travers d’un stage de 3 jours encadré pas des professionnels diplômés qui vous aideront à acquérir les bases de la glisse afin de devenir autonome !

Les cours se passent en petit groupe de 6 élèves afin d’être à 100% à leur coté et répondre au mieux aux besoin de chacun !

Casque et Genouillères obligatoire

Tarif : 60€ (+30€ si non adhérents) (+15€ si prêt du matériel)

EUR.

Skate Park – Plaine des Sports

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Pau