Big’Asia Skate park et salle des fêtes Biganos, 29 octobre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Rendez-vous incontournable pour la jeune génération, le « Mois de la jeunesse » se tiendra du 11 au 31 octobre à Biganos avec une journée Big’Asia le 27 octobre de 10h à 22h: Ateliers calligraphie / origami, lectures Kamishibaï, danse Yosakoï, tournoi jeux vidéo ….

2023-10-29 fin : 2023-10-29 22:00:00. .

Skate park et salle des fêtes

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A not-to-be-missed event for the younger generation, « Youth Month » will be held from October 11 to 31 in Biganos, with a Big’Asia day on October 27 from 10am to 10pm: calligraphy / origami workshops, Kamishibaï readings, Yosakoï dance, video game tournament …

Cita ineludible para los más jóvenes, el « Mes de la Juventud » se celebrará del 11 al 31 de octubre en Biganos, con una jornada Big’Asia el 27 de octubre de 10:00 a 22:00: talleres de caligrafía / origami, lecturas Kamishibaï, baile Yosakoï, torneo de videojuegos…

Der « Monat der Jugend » findet vom 11. bis 31. Oktober in Biganos statt und ist ein Muss für die junge Generation. Am 27. Oktober findet von 10 bis 22 Uhr ein Big Asia-Tag statt: Kalligraphie- und Origami-Workshops, Kamishibai-Lesungen, Yosakoi-Tanz, Videospiel-Turnier …

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Coeur Bassin