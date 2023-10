Urban street Skate park et salle des fêtes Biganos, 14 octobre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Rendez-vous incontournable pour la jeune génération, le « Mois de la jeunesse » se tiendra du 11 au 31 octobre à Biganos avec une journée Urban Street le 14 octobre de 10h à 18h: contest de skate à partir de 14h, danse, musique , graff….

Skate park et salle des fêtes

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A not-to-be-missed event for the younger generation, « Youth Month » will be held from October 11 to 31 in Biganos, with an Urban Street day on October 14 from 10am to 6pm: skateboard contest from 2pm, dance, music, graffiti…

Cita ineludible para los más jóvenes, el « Mes de la Juventud » se celebrará del 11 al 31 de octubre en Biganos, con una jornada de Urban Street el 14 de octubre de 10.00 a 18.00 horas: concurso de skate a partir de las 14.00 horas, baile, música, graffiti…

Der « Monat der Jugend » ist ein Muss für die junge Generation und findet vom 11. bis 31. Oktober in Biganos statt. Am 14. Oktober findet von 10 bis 18 Uhr ein Urban-Street-Tag statt: Skateboard-Contest ab 14 Uhr, Tanz, Musik, Graffiti…

