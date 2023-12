Andernos Urban Session Skate-Park et City Stade Andernos-les-Bains, 6 juillet 2024 07:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Une manifestation dédiée aux plus jeunes et à leurs familles qui fait la part belle aux sports urbains et au street-art !.

2024-07-06 fin : 2024-07-07 . .

Skate-Park et City Stade

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An event dedicated to youngsters and their families, featuring urban sports and street art!

Un evento dedicado a los jóvenes y sus familias, con deportes urbanos y arte callejero

Eine Veranstaltung für die Jüngsten und ihre Familien, bei der urbane Sportarten und Streetart im Mittelpunkt stehen!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Andernos-les-Bains