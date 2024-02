Skarra Mucci & Dub Akom + Omar Perry & The Wah-Wah Band Diff’art Parthenay, vendredi 5 avril 2024.

Devenu une figure jamaïcaine incontournable des scènes reggae / dancehall internationales, muni d’un flow inépuisable et de crossovers imbattables, Skarra Mucci transcende les riddims et les époques. Pour cette nouvelle tournée 2023, l’artiste s’entoure une fois de plus du meilleur backing band dancehall européen Dub Akom. Ensemble, ils font valoir toute leur expérience sur scène. Grosse voix, grosse énergie et partage avec le public, telle est la recette d’un show Skarra Mucci !

De son héritage familial, Omar Perry en récupère les casquettes extravagantes de son père mais pas que ! Sa tendre enfance, il la passe dans le mythique Black Ark Studio, rythmée par les sessions d’enregistrements de son père avec Bob Marley et les Wailers, Junior Murvin ou encore Max Romeo. De quoi s’inspirer des plus grands ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@sallediffart.com

