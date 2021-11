SKAPHOS // MARKARTH // ARTHROSIS Cherrydon, 25 novembre 2021, La Penne-sur-Huveaune.

Cherrydon, le jeudi 25 novembre à 20:00

C’est avec un très beau plateau thrash/ death/ et black metal qu’on te propose d’aller explorer les méandres de l’abîme. Viens. **SKAPHOS** (Black Death, Lyon) Plongeant dans le Skaphos, le groupe de Black Death Metal abyssal débute son aventure en France en 2018. Le premier album “Bathyscaphe” surgit des profondeurs en 2020 et le groupe tourne depuis dans toute l’Europe partageant la scène avec BELPHEGOR, HATE, SUFFOCATION, VADER… L’exploration continue dans les tranchées les plus profondes de l’Océan. Le deuxième album arrive… [https://youtu.be/ze5DW6mmt4k](https://youtu.be/ze5DW6mmt4k) **MARKARTH** (Black/Death, Toulon) Issu des groupes APOSTHEM et WHISPERSAW, ils proposent un black/death aux différentes influences Scandinaves et d’Europe de l’Est. [https://youtu.be/CFGYRNVnQwQ](https://youtu.be/CFGYRNVnQwQ) **ARTHROSIS** (Thrash/Death, Marseille) Groupe formé en 2013 par des musiciens de différents projets (MALTHUS; EPIDEMIK; ETHERIZE) Leur EP “Skeleton of Damages” sorti en mars 2017 se veut plus mélodique et brutal que leurs compositions antérieures. Un titre, “Villous Atrophy”: [https://youtu.be/7JuyK8pjVbg](https://youtu.be/7JuyK8pjVbg) –> Vu la conjoncture, le pass sanitaire ou test PCR négatif de moins de 72h est obligatoire

10€

♫METAL♫

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône



