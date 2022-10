Skalli La Dame de Canton, 15 novembre 2022, Paris.

Le mardi 15 novembre 2022

de 20h30 à 23h00

. payant Sur place : 12 EUR

Skallivo us emporte et vous fait remonter le temps avec un rock vintage et des mélodies pop.

SKALLI

Portés par des harmonies vocales et des guitares qui sonnent 60s / 70s, les quatre musiciens du groupe déploient une énergie brute, parfois planante, souvent fouillée, upbeat et rock… mais sans jamais négliger les mélodies. On se situe quelque part entre Neil Young, David Bowie et Led Zep.

TOM MCQ

Tom McQ est un troubadour itinérant, un forgeur de mots errant, un barde de la rue, la musique est quelque chose qui l’habite et qu’il partage avec générosité avec son entourage. Tom est sans aucun doute un talent musical important. Un trésor national tranquille de la trempe de Bob Dylan et Paul Simon. Une voix pleine d’âme et de courage, ses paroles uniques et ses mélodies puissantes… vous vous demanderez pourquoi vous ne l’aviez pas entendu plus tôt.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m) Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m) Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.damedecanton.com/event/skalli-1ere-partie-tom-mcq/ https://www.billetweb.fr/skalli-1ere-partie-tom-mcq

SKALLI + 1ère partie Tom McQ