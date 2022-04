SKÁLD, 18 janvier 2022, .

SKÁLD

2022-01-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-26

À la suite de la pandémie mondiale, SKÁLD fera son grand retour sur scène en 2022 avec sa première tournée européenne et russe.

Au cours des trois années qui ont suivi sa création, SKÁLD a emprunté un chemin inattendu dans le paysage musical international en donnant un nouveau souffle à l’esprit viking. Fondé en 2018 lorsque le producteur-compositeur Christophe Voisin-Boisvinet a réuni quelques talents -dont la chanteuse principale Justine Galmiche -pour former un projet musical immersif ; SKÁLD embrasse l’esprit ancestral des anciens scaldes qui scandaient les légendes entourant les peuples du Nord et leurs dieux.

Leur musique se caractérise par des chants en vieux norrois et l’utilisation d’instruments anciens, notamment des tambours chamaniques, le talharpa et le jouhikko…

Source : Big Band Café

