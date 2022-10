SKAB Ecole de Skate Stage Vacances Toussaint Pau, 24 octobre 2022, Pau.

90 EUR 2 formules en 2jours ou 3jours, mais aussi cours particuliers

La SKAB SCHOOL est l’école de skate de l’association SKAB. Elle propose des cours sous forme de Cours particuliers, collectifs et stages tout au long de l’année. Nous exerçons sur le skatepark de Pau situé non loin de la gare SNCF.

La Ville de Pau s’est dotée d’un skatepark en béton lisse de 1800m² alliant de la courbe et du street sur plusieurs niveaux, idéal pour débuter ainsi que pour se perfectionner.

Enfants, ados, adultes, skaters expérimentés ou débutants, seul ou entre amis, la SKAB SCHOOL saura trouver la meilleure formule à ton style de skate!

Les activités de la SKAB SCHOOL sont encadrées par des moniteurs diplômés d’état expérimentés.

